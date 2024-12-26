Гафин: «Чавес — важный игрок «Динамо», и мы на него рассчитываем в этом сезоне»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Луиса Чавеса.

«Луис — ведущий игрок сборной Мексики, и к нему действительно всегда был интерес со стороны мексиканских клубов. Плюс к этому, ближайший чемпионат мира будет проходить в том числе и в Мексике. А также сразу несколько мексиканских клубов участвуют в новом соревновании, клубном чемпионате мира. В этой связи у мексиканских грандов действительно есть задача по усилению теми футболистами, которых они хорошо знают. В общем, до нас доносился интерес к Чавесу, но пока он не формализован в конкретное предложение. На данный момент Луис — важный игрок нашего клуба, и мы на него рассчитываем в этом сезоне», — цитирует «РБ Спорт» Гафина.

В этом сезоне Чавес сыграл 12 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.