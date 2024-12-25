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Сегодня, 18:59

Гафин: «РПЛ и РФС имеет смысл заказать еще одно исследование на тему популярности футбола»

Сергей Ярошенко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«В такие результаты слабо верится. Как мне думается, и Премьер-лиге, и РФС имело бы смысл заказать еще одно, независимое исследование, которое бы позволило посмотреть на ситуацию еще раз и свериться с последними результатами ВЦИОМ. Мое же субъективное мнение, исходя из того, что вижу в нашем клубе — аудитория растет. Во многом за счет молодого поколения, что говорит о большом потенциале футбола», — приводит слова Гафин «РБ Спорт».

Согласно ВЦИОМ, 27 процентов опрошенных к национальному виду спорта отнесли хоккей, а по девять процентов — фигурное катание и футбол.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
РФС
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