Гафин обратился к получившему награду «Джентльмен года» Тюкавину: «Ждем, как ты поднимешь трофей над своей головой»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выступил с речью на церемонии награждения «Джентльмена 2024 года». Приз получил форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

— Хочу сказать слова признательности нашей Академии, которая воспитала Костю, а также нашему спортивному директору Желько Бувачу, который всегда был самым большим проводником таланта Кости. Хочу пожелать Тюкавину, чтобы он соответствовал предыдущим победителям конкурса. Конечно, все ждем, как ты поднимешь трофей над своей головой.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». За основную команду московского клуба 22-летний нападающий выступает с 2020 года. В сезоне-2023/24 он вместе с бело-голубыми стал бронзовым призером чемпионата России.