Гафин: «У «Динамо» есть проблемы в матчах с командами из второй восьмерки»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил шансы московского клуба выиграть чемпионат России-2023/24.

«Оценю таким образом, что на каждую следующую игру надо выходить и биться так, как в матче с «Зенитом». Особенно с командами из второй восьмерки, — это самые проблемные для нас матчи. Когда соперник играет агрессивно от обороны — и зачастую нам не хватает настроя для того, чтобы забирать свои очки», — сказал Гафин «РБ Спорт».

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков. Занимающее третье место «Динамо» отстает от лидеров на 3 очка.