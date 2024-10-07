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Сегодня, 10:14

Гафин: «Руководство ВЦИОМ было бы неплохо пригласить на футбол»

В «Динамо» призвали руководство ВЦИОМ прийти на футбол
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

— Я думаю, что руководство ВЦИОМ и тех, кто конкретно проводил эти исследования, было бы неплохо пригласить на эти трибуны. Такое ощущение, что исследование немного оторвано от жизни либо та методика, которая использовалась, как-то немного не отражает [ситуации].

Мы по крайней мере абсолютно не чувствуем на себе, на клубе «Динамо», на нашей аудитории тех выводов, которые были в этом исследовании. Пусть руководители ВЦИОМ приходят на футбол, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

ФК Динамо (Москва)

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