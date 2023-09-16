Гафин — о словах Карпина: «Не думаю, что повальный отъезд футболистов за рубеж — правильно»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Мое мнение — все очень индивидуально. Такие футболисты как Захарян могут закрепиться и играть на уровне ЛЧ. Что касается повального отъезда футболистов за рубеж, не думаю, что это правильно. Футболист должен к этому созреть, необходим определенный фундамент. Только после этого можно будет принимать определенное решение», — сказал Гафин «СЭ».

Также Гафин ответил на вопрос, не падает ли интерес к сборной России за последние полтора года.

«Конечно, матчи сборной, где есть соревновательная часть, гораздо интереснее, нежели товарищеские матчи. Но мы понимаем, что сборная должна играть. То, что она играет те матчи, которые мы видим — это необходимость. Заслуга РФС в том, что они находят возможность для игр. Играть гораздо лучше чем не играть», — добавил Гафин.

Сборная России одержала 1 победу в последних 7 товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).