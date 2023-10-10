Гафин: «Майсторович скорее всего присоединится к общей группе на первых зимних сборах»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении центрального защитника Милана Майсторовича.

«Да, Милан бил в гонг на матче против «Факела». Медицинский штаб рассчитывает, что Майсторович скорее всего присоединится к общей группе на первых зимних сборах», — сказал Гафин «СЭ».

Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ-2022/23 с «Ахматом» (0:3). В минувшем сезоне 18-летний Майсторович провел 10 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.