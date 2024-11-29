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Судейство

Сегодня, 10:00

Гафин о заявлении губернатора Самарской области: «Чтобы делать выводы, должны пройти следственные мероприятия»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе.

«Мы все читали высказывания губернатора Самарской области. Чтобы делать какие-то выводы на их основе, должны пройти следственные мероприятия, после которых компетентные органы вынесут свой вердикт. Тогда можно будет делать выводы», — сказал Гафин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
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