Гафин — о трансферной кампании «Динамо»: «Мы выполнили свой план»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результаты летней трансферной кампании.

«У нас было достаточно бурное ТО. Мы закрыли все позиции, как планировали. С точки зрения кампании на вход, мы выполнили свой план. По игрокам на выход мы тоже удовлетворены. У нас положительный трансферный баланс. Это хорошо», — сказал Гафин.

Во время летнего трансферного окна в «Динамо» перешли вратарь Андрей Кудравец, полузащитники Луис Чавес, Бителло и Хорхе Карраскаль. Также из аренды вернулся защитник Фабиан Бальбуэна.