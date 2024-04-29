Гафин раскрыл секрет победы над «Зенитом»: «Аршавин? А может, Барановская?»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ», как команде удалось несколько раз за сезон обыграть «Зенит».

— Узнали, как обыгрывать «Зенит» несколько раз в сезоне, когда Андрей Аршавин приезжал на стажировку к Марцелу Личке?

— На матче с «Зенитом» была и Юлия Барановская, болела за «Динамо». Может, в этом секрет? Нет, если говорить серьезно, главный секрет — это запредельный настрой наших футболистов, их качество. Все это конвертируется в результат.

«Динамо» обыграл «Зенит» в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 1:0.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов. 29 апреля «Краснодар» (49), идущий вторым, сыграет с «Крыльями Советов».