Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

Гафин раскрыл секрет победы над «Зенитом»: «Аршавин? А может, Барановская?»

Гафин раскрыл секрет победы над «Зенитом»
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Гафин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ», как команде удалось несколько раз за сезон обыграть «Зенит».

— Узнали, как обыгрывать «Зенит» несколько раз в сезоне, когда Андрей Аршавин приезжал на стажировку к Марцелу Личке?

— На матче с «Зенитом» была и Юлия Барановская, болела за «Динамо». Может, в этом секрет? Нет, если говорить серьезно, главный секрет — это запредельный настрой наших футболистов, их качество. Все это конвертируется в результат.

«Динамо» обыграл «Зенит» в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 1:0.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов. 29 апреля «Краснодар» (49), идущий вторым, сыграет с «Крыльями Советов».

Андрей Аршавин
ФК Динамо (Москва)
7
Обсудить
Читайте также
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
В Китае указали на решительность России в ответе Западу на заморозку активов
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Украинский пленный рассказал об ударе ВСУ дронами по шедшим сдаваться
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Кавазашвили: «Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство"
Корниленко: «Крылья» заслуживали победы над «Краснодаром»
Агент Овечкина рассказал, что хоккеист в начале мая прилетит в Россию
«Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют
У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков: турнирная таблица РПЛ
Каманцев объяснил замену ВАР Фисенко в матче «Ростов» — «Оренбург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Крылья Советов» — «Краснодар»: защитник «быков» Волков получил вторую желтую карточку

Игнатьев объяснил проблемы «Зенита»