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Сегодня, 14:31

Гафин — о прощании с Йокановичем: «Обсудили деловые моменты, пожелали удачи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о прощании Славиши Йокановича с командой.

— Как выглядело прощание руководства с главным тренером?

— Ничего особенного не было. Обсудили деловые моменты по расставанию, пожелали друг другу удачи.

— Как оцените тот факт, что он не попрощался с командой?

— Он взрослый человек. Он выбирает свою линию поведения. Если бы я был на его месте, наверно, я бы поступил иначе. Но он взрослый опытный человек, поступил таким образом. Нужно думать не о том, как кто-то с кем-то попрощался. Нужно думать о будущем.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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