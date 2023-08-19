Дмитрий Гафин: «Смолов проделал колоссальный объем работы»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил игру нападающего Федора Смолова в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

33-летний форвард принес победу бело-голубым, забив с пенальти на 87-й минуте встречи.

«Федор конструктивно решает задачи, которые перед ним ставит главный тренер, — приводит «РБ Спорт» слова Гафина. — Нельзя сказать, что роль оттянутого форварда для него прямо новая, но довольна необычная. Мое личное мнение: Смолов сегодня был одним из лучших на поле, он проделал колоссальный объем работы и во многом благодаря его игре мы смогли добыть победу».

«Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.