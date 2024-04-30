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Сегодня, 00:55

Гафин: «Как только у «Динамо» начинается спад, некоторые люди начинают выступать с критикой»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о людях, которые после неудачи сразу начинают критиковать команду.

«Если говорить серьезно, то ни обид, ни возмущения у нас нет. Просто видим такую тенденция: как только у «Динамо» начинается спад, одни и те же люди — многие из них являются неуспешными футбольными функционерами — начинают одними и теми же словами выступать с критикой в адрес руководства, тренерского штаба, игроков и так далее. Эти люди, не буду называть фамилий, целенаправленно бьют в одну и ту же точку. Почему они так делают, нам понятно. Поэтому такие повторяющиеся выступления вызывают только улыбку», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков. Занимающее третье место «Динамо» отстает от лидеров на 3 очка.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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