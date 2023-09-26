В «Динамо» высказался о словах агента Тюкавина про переговоры по продлению контракта

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах агента нападающего бело-голубых Константина Тюкавина Алексея Сафонова о переговорах по продлению контракта.

— Выходил комментарий агента Тюкавина, где он заявил, что непродление контракта с «Динамо» не будет трагедией. Как в клубе восприняли эти слова?

— Мы публичные слова агента Константина никак не воспринимаем. Он разговаривает с прессой, прессе интересен. Наши переговоры с Тюкавиным и разговоры агента с прессой — две параллельные линии.

— Влияют ли такие высказывания в прессе на ход переговоров?

— Не думаю.

— В какой стадии сейчас вопрос?

— В стадии общения.

22 сентября агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Тюкавина, заявил «СЭ», что для них «не будет трагедии», если форвард не продлит контракт с бело-голубыми. Действующее соглашение 21-летнего нападающего истекает в конце сезона.