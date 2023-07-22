Гафин: «Динамо» пока не планирует подписывать соглашения с иностранными клубами»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не планирует в ближайшее время подписывать меморандумы с иностранными футбольными клубами.

«Планирует ли «Динамо» подписывать соглашения с иностранными клубами, как «Спартак» и «Зенит»? Пока таких планов нет», — сказал Гафин ТАСС.

18 июля стало известно, что «Спартак» подписал меморандум о спортивном сотрудничестве с азербайджанским «Нефтчи».

Ранее «Зенит» подписал соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче» и сербской «Црвеной Звездой».