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Сегодня, 12:31

Гафин: «Динамо» пока не планирует подписывать соглашения с иностранными клубами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не планирует в ближайшее время подписывать меморандумы с иностранными футбольными клубами.

«Планирует ли «Динамо» подписывать соглашения с иностранными клубами, как «Спартак» и «Зенит»? Пока таких планов нет», — сказал Гафин ТАСС.

18 июля стало известно, что «Спартак» подписал меморандум о спортивном сотрудничестве с азербайджанским «Нефтчи».

Ранее «Зенит» подписал соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче» и сербской «Црвеной Звездой».

Источник: ТАСС
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