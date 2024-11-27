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Сегодня, 07:13

Галямин: «Я бы сейчас не делал никаких выводов по Николичу в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин назвал проблемы красно-синих в этом сезоне.

«Могли быть у ЦСКА дела и получше. Во-первых, их основная проблема — короткая скамеечка запасных. Во-вторых, там нет забивного нападающего, который тянул бы на себе команду и давал результат, как это происходит в других клубах. Не скажу, что у ЦСКА совсем слабые нападающие, но это не лидеры команды. Оборона и середина поля хорошие.

Я бы сейчас не делал никаких выводов по Марко Николичу. Он поздновато принимал команду. Сейчас он перестраивает ее на ходу. Будем оценивать уровень его работы в конце сезона. Это квалифицированный тренер, о нём хорошо отзываются. Надо ждать», — цитирует Legalbet Галямина.

После 16 туров ЦСКА с 27-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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