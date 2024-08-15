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Сегодня, 07:03

Дмитрий Галямин: «У Мусаева есть возможность при должном отношении и хорошей работе вырасти в более классного футболиста»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о перспективах 23-летнего форварда армейцев Тамерлана Мусаева.

«Если ЦСКА ставит задачу победить в чемпионате, то с Мусаевым в качестве основного нападающего это будет сделать крайне сложно. Если цели клуба — быть в пятерке, то под такие цели Тамерлан вполне подходит. Он все-таки еще молодой игрок, но способный. У него есть возможность при должном отношении и хорошей работе вырасти в более классного футболиста.

Ведь у клубов, которые находятся в первой тройке-пятерке, есть футболист, который забивает по 15-17 мячей за сезон. Может быть, Мусаева прорвет в этом году, но я думаю, что ему ещё нужен год-два, чтобы стать форвардом для больших командных целей», — сказал Галямин корреспонденту Legalbet Александру Быкову.

Источник: Legalbet
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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