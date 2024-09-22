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Сегодня, 06:01

Галямин: «Если бы «Динамо» играло более компактно, то, думаю, и очков бы у них было побольше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Динамо» в 9-м туре чемпионата России.

«Это будет результативный матч. То, как обе команды играют в обороне, оставляет желать лучшего, поэтому думаю, минимум четыре гола мы увидим. Я скорее склоняюсь к ничьей, что-то вроде 2:2.

Я не стал бы винить только защитников «Динамо». Майсторович очень здорово играет, это находка для своих 19 лет. Да и остальные, в принципе, неплохо выглядят. Вопрос в том, что в оборону возвращаются не всегда вовремя. Я имею в виду полузащиту и нападение. В результате чего возникают дыры в центре поля, которые использует соперник. Если бы «Динамо» играло более компактно, то, думаю, и очков бы у них было побольше», – цитирует Metaratings.ru Галямина.

Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры – 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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