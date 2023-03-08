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Дмитрий Градиленко: «Надо запретить покупать иностранцев в РПЛ, а на освободившиеся деньги строить манежи»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко высказал мнение, что клубам РПЛ надо прекратить тратить деньги на легионеров, а деньги направить на развитие детско-юношеского футбола.

«Тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян — это очень радостно и круто, — приводит «РБ Спорт» слова Градиленко. — Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за кубок в Пути регионов? А тут Абаскаль показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют. Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой».

Источник: bookmaker-ratings.ru
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