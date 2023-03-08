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Дмитрий Градиленко: «В оставшихся матчах сезона Дзюба забьет еще минимум семь голов»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко оценил потенциальную результативность Артема Дзюбы в составе «Локомотива», а также объяснил, почему форварду сейчас не нужен вызов в национальную сборную.

«Дзюба — очень хороший нападающий, который уже начал помогать «Локомотиву», — приводит «РБ Спорт» слова Градиленко. — Думаю, в оставшихся до конца сезона матчах он забьет еще минимум семь голов. Учитывая, что уровень нашего чемпионата упал, можно играть и в 35, и в 36, и даже старше».

Также эксперт прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать Дзюбу в расширенный список на товарищеские матчи.

«Да мне кажется, Дзюбе на это вообще наплевать. Да и зачем его вызывать? Поймите, это футболист, которому не надо даже тренироваться. Он не проходил сборы, вышел — и забил три. Вопросы есть? Вопросов нет. Так что, повторюсь, зачем его вызывать в сборную, тем более, на такие матчи? Для галочки? Ну, может быть, это будет ему льстить, может, он мечтает увеличить количество матчей за сборную или забить еще голы, чтобы посоревноваться с лучшими в истории бомбардирами национальной команды. Но в остальном я не вижу смысла», — подчеркнул Градиленко.

В первом матче за «Локомотив» в РПЛ 34-летний Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова», который возглавляет Карпин.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Артем Дзюба
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