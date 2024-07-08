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Сегодня, 18:47

Губерниев — о Баринове: «Не нужно препятствовать, если он хочет играть в большом чемпионате»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».

«Алавес» — это испанская команда, поэтому если люди хотят играть в больших чемпионатах, то препятствовать им не нужно. Что касается Пиняева и «Спартака», то, возможно, вопрос лежит в плоскости денег. В любом случае у команды есть тактика и стратегия, команда совершенно точно будет усиливаться. Не думаю, что идет тотальная распродажа лидеров, потому что в команде что-то происходит, и не сомневаюсь, что все под контролем. Остается дождаться новостей о трансферах «Локомотива» и старта сезона», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

7 июля Metaratings сообщал, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке».

8 июля в интервью Sport24 Баринов сообщил, что в ближайшее время «Алавес» должен сделать предложение железнодорожникам по трансферу футболиста. В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Баринов
Сергей Пиняев
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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