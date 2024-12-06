Губерниев о санкциях ЦСКА: «Одной рукой ФИФА нас выбрасывает, другой — приглашает для банов»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о запрете ЦСКА регистрировать новичков в течение трех ближайших трансферных окон.

«Прежде, чем кого-то покупать, надо быть уверенным в том, что сможешь заплатить. Это как сейчас придти в кассы «Аэрофлота» и требовать прямой рейс до Парижа. Надо соизмерять риски. Понятно, что Эджуке покупался до всех санкций, но разве нет возможности как-то заплатить? Все находят способы, а ЦСКА почему-то не может. Карточек других банков нет, получается? Это вопрос менеджмента клуба. Но в целом отмечу, что одной рукой ФИФА нас выбрасывает, а другой приглашает к себе — чтобы баны раздавать. Значит, все-таки считает нас членом организации, это радует», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Запрет ФИФА действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.