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Губерниев: «Тюкавину можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в «Реал»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что «Атлетико» интересуется форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Если будет большая команда, как, например, тот же «Атлетико», то надо соглашаться. Если говорить про средний клуб, то мне сложно сказать. Хотя можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в тот же «Реал». Хоккеисты же могут, тогда почему Тюкавин не может?» — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Губерниев
Константин Тюкавин
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