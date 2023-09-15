Губерниев: «Слуцкому предоставили шанс, назначив условное наказание»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

«Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание, и дали понять, что больше так поступать не стоит. Не считаю ли я это перебором? А если вас кто-нибудь обзовет дебилом, вам понравится? Давайте вы мне позвоните, а я отвечу: «Здравствуйте, дебил!» Как к этому отнесетесь? Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу. При этом, несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко неправ. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», — приводит слова Губерниева RT.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.