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Губерниев: «Павлюченко — слабый и никчемный, вся страна это видела. Ему нужно к психиатру»

Губерниев заявил, что Павлюченко никчемный и ему надо обратиться к психиатру
Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Романа Павлюченко, который назвал его хамом после звонка во время съемок YouTube-шоу «Ну так нельзя».

Губерниев в рамках розыгрыша пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал комментатора «дебилом» и повесил трубку.

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят», — приводит слова Губерниева Sport24.

Также комментатор назвал Павлюченко «пустышкой» и заявил, что не намерен приглашать его в эфир.

«И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю зачем мне встречаться с пустышкой? С пустым местом не встречаются. Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», — сказал Губерниев.

Роман Павлюченко и&nbsp;Дмитрий Губерниев. «Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!» История конфликта Павлюченко и Губерниева

Источник: Sport24
Роман Павлюченко
Дмитрий Губерниев
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