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РПЛ

Сегодня, 12:05

Губерниев — о видео Дзюбы: «Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»?»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев и Артем Дзюба
Дмитрий Губерниев и Артем Дзюба.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на видео, на котором Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала. Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»? Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождении жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет — поет, хочет — не поет», — сказал Губерниев «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передачи. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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