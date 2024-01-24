Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Сложно сказать. «Зенит» — это как витрина, безусловно. Но в данной ситуации «Локомотив» с учетом всех тех процессов, которые происходят в команде, двигается вперед и очень мощно. Выбирать будет сам Тикнизян. Все зависит от условий. Если условия футболисту в определенном месте нравятся больше, то он меняет команду по истечению срока контракта или же с какими-то компенсациями. Будем ждать развития событий», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Ранее стало известно, что «Зенит» намерен заключить с 24-летним защитником «Локомотива» контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.