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Сегодня, 14:25

Губерниев: «Скоро Дзюбу вообще никто не возьмет, кроме «Металлиста» из Королева»

Губерниев поделился мнением о будущем Дзюбы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

«Может быть, Дзюба неинтересен российским клубам, потому что он просто очень сильно дорогой? Держать, так сказать, дорогой балласт не каждый хочет. Может, ему надо аппетиты умерить? У Дзюбы сейчас такая история, что ему надо играть, а он не играет и с каждым днем будет регрессировать. Поэтому если так пойдет дальше, то его вообще никто не возьмет, кроме «Металлиста» из Королева. Я предлагаю Артему классную схему: он берет эту команду на финансирование из своих денег и делает доброе дело подмосковному футболу. Хорошая команда, третий дивизион — спокойненько финансирует, играет бесплатно. Таким образом, Дзюба будет максимально популярен у всей футбольной общественности страны», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-skoro-dzyubu-voobshhe-nikto-ne-voz-met-krome-metallista-iz-koroleva/
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
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