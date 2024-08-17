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Сегодня, 09:18

Губерниев: «Динамо» может бороться с «Зенитом», но определяющими будут ближайшие два-три матча»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем матче пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

«Если «Динамо» хочет соперничать с «Зенитом», то такие матчи, как с «Крыльями Советов», им надо проводить уверенно и выигрывать. Очки терять нельзя, потому что если «Зенит» оторвется, то остальным крышка. «Динамо» может бороться с петербургской командой, но определяющими станут ближайшие два-три матча. После неоднозначного поражения от «Зенит» москвичи обязаны брать очки у команд, которые ниже классом», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдет в субботу, 17 августа, в Москве и начнется в 17.00.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Губерниев
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