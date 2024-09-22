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Губерниев: «В матче «Спартак» — «Динамо» будет настоящая проверка сил и для одного, и для другого клуба»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре чемпионата России.

«Спартак» на ходу, «Динамо», в свою очередь, демонстрирует футбол с «проседаниями». В этом матче будет настоящая проверка сил и для одного, и для другого клуба. Причем это не игра против «Зенита», а матч соперников, которые идут первой волной вслед за «Зенитом».

Командам пора проявлять свои лучшие качества ближе к середине чемпионата и показывать тот футбол, который они должны, если хотят бороться за золотые медали. Соперник и для одного, и для другого просто восхитительный. Шансы в этой встрече равны. Я ставлю на результативную ничью 2:2», — цитирует Metaratings.ru Губерниева.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры - 16:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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