Губерниев: «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о посте футбольного клуба «Химки» с отрывком из книги Митрополита Митрофана «Правда о русском мате».

«Мне кажется, там какая-то нездоровая атмосфера. Можно пожалеть, но уже хочется смеяться. «Химки» сейчас напоминают огромное недоразумение. Вместо того, чтобы заниматься футболом и заниматься делом... Но ничего страшного. Такие недоразумения тоже нужны. Кубок Химкинского района, где они скоро будут играть, никуда не денется», — сказал Губерниев «СЭ».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей во всех турнирах. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.