Губерниев: «Федотов ведет себя как быдлан! Его и ЦСКА должны строго наказать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за поведение во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Владимир Федотов ведет себя как быдлан! И это печально. Я матершинник со стажем и хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчет в том, что и как ты говоришь.

Мне, конечно, фиолетово на поведение Федотова в целом, но его и ЦСКА должны серьезно наказать», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в сети появилось видео, в котором Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Наставник армейцев заявил испанцу: «Езжай домой, клоун», а также несколько раз использовал нецензурную брань.