Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:07

Губерниев: «Федотов ведет себя как быдлан! Его и ЦСКА должны строго наказать»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за поведение во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Владимир Федотов ведет себя как быдлан! И это печально. Я матершинник со стажем и хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчет в том, что и как ты говоришь.
Мне, конечно, фиолетово на поведение Федотова в целом, но его и ЦСКА должны серьезно наказать», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в сети появилось видео, в котором Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Наставник армейцев заявил испанцу: «Езжай домой, клоун», а также несколько раз использовал нецензурную брань.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
25
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Ветеран ЦСКА: «Федотов повел себя недостойно, не ожидал от него такого»
Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»
Зарема Салихова — о Владимире Федотове: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»
«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»
Бояринцев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Равная была игра, забиты классные мячи»
Титов: «Согласен с Романцевым: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Суд отложил заседание по иску «Спартака» к Газизову до 1 ноября

Рианчо: «Соболев и Промес были бы хорошей связкой в ла лиге, как Бензема и Роналду»