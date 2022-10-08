Губерниев: «Если Малком и Клаудиньо захотели жить в России, то они молодцы, по нынешним временам это редкость»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта.

«Это же прекрасно! Теперь у нас будет больше шансов в поединке с Киргизией. Если Малком и Клаудиньо захотели жить в России, то они молодцы. Данный поступок можно поприветствовать, ведь по нынешним временам это редкость. Они принесут пользу нашей сборной, но вопрос только с кем. В каких турнирах? В товарищеских матчах они принесут пользу, но кому она нужна? Можно только порадоваться за этих граждан Российской Федерации, которые будут платить налоги и радовать зрителей. Молодцы!» — цитирует Sport24 Губерниева.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал игроком сине-бело-голубых в августе 2021 года, до этого он выступал за «РБ Брагантино».