Гунько: «Глушенков по характеру непростой»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Не слышал этих слов Глушенкова, но на слух его высказывания воспринимаются достаточно жестко. В этом, наверное, и есть сам Максим, он по характеру непростой. Он провел достаточно яркий отрезок за «Зенит» на поле, сейчас находится на волне и это дает ему некое ощущение того, что он может так говорить. Однако карьера футболиста не всегда идет наверх, будет непросто с такими словами в неудачный период, многие будут вспоминать эти высказывания. Молодой игрок. На мой взгляд, это не очень корректно», — цитирует «РБ Спорт» Гунько.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.