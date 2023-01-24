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Сегодня, 21:03

Гунько о трансферах Тавареша и Дуарте: «Спартаку» именно на эти позиции нужно было усиление»

Гунько прокомментировал подписание защитников Тавареша и Дуарте в «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал подписание «красно-белыми» защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Усиления «Спартаку» именно на эти позиции нужны были, а о качестве мы будем говорить после того, как они будут выходить на поле. «Спартаку» потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрёл кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии. Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в «Спартак» никогда не приехал. Это условия, которые устроили «Спартак» и самого футболиста», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на один год.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-o-transferakh-tavaresha-i-duarte-spartaku-imenno-na-eti-pozicii-nuzhno-bylo-usilenie-222466/
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ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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