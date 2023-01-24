Гунько о трансферах Тавареша и Дуарте: «Спартаку» именно на эти позиции нужно было усиление»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал подписание «красно-белыми» защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Усиления «Спартаку» именно на эти позиции нужны были, а о качестве мы будем говорить после того, как они будут выходить на поле. «Спартаку» потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрёл кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии. Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в «Спартак» никогда не приехал. Это условия, которые устроили «Спартак» и самого футболиста», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на один год.