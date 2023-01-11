Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:40

Гунько: «Видно, что в «Спартаке» идет работа с молодыми футболистами из академии»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что красно-белые работают с футболистами из академии лучше, чем «Зенит».

«У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо. Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идет. В прошлом чемпионате мы видели Мелешина, могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на «Зенит», там нет футболистов из академии в составе», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-vidno-chto-v-spartake-idyot-rabota-s-molodymi-futbolistami-iz-akademii-219117/
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Президент «Урала»: «Левски» откажется с нами играть? Первый раз слышу. Найдем кого-нибудь другого»
Игонин: «Не думаю, что Ренан и Ду Кейрос смогут сделать «Зенит» непобедимым клубом»
Агент Мирзова рассказал, когда футболист вернется в общую группу «Химок»
Аршавин считает, что «Зенит» еще рано называть русской «Баварией»
«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби
Юран — о селекции «Химок»: «Я составлял список новичков. Потом нефутбольный человек вписывал туда свои фамилии...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пономарев — о спортсмене года: «У нас провал в футболе. Не на кого глаз сейчас положить!»

Игнатьев: «В нынешнем «Локомотиве» Глушаков пришелся бы ко двору»