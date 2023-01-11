Гунько: «Видно, что в «Спартаке» идет работа с молодыми футболистами из академии»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что красно-белые работают с футболистами из академии лучше, чем «Зенит».

«У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо. Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идет. В прошлом чемпионате мы видели Мелешина, могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на «Зенит», там нет футболистов из академии в составе», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.