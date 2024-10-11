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Сегодня, 20:48

Дмитрий Гунько: «Российских тренеров по каким-то причинам не ценят»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о том, что российские клубы больше доверяют иностранцам.

«Надо у «Оренбурга» спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами. Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок. Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

В данный момент российские клубы возглавляют следующие иностранные тренеры: Марко Николич (ЦСКА), Марцел Личка («Динамо»), Деян Станкович («Спартак»), Виктор Гончаренко («Пари НН»), Франк Артига («Химки»), Владимир Слишкович («Оренбург»).

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько

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