Дмитрий Гунько: «Переход Абаскаля в «Зенит», как мне кажется, исключен»

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько заявил, что не представляет себе Гильермо Абаскаля в «Зените».
«Уровень Абаскаля — это не сказки. Тренера оценивают по тому, как играет команда, по тому, соответствует ли игра уровню футболистов. Было много скепсиса, но на мой взгляд, Абаскаль показал себя достаточно неплохим специалистом. Мы видим, как команда его приняла, слышим, как игроки отзываются о работе, которую он проделывает.
Допускаю ли я, что «Зенит» заберет его на замену Семаку? Мне как-то кажется, что это исключено. Не знаю, будет ли интересен этот тренер в Питере. Там должны задумываться о воспитании собственных специалистов, плюс Семак неплохо себя проявляет», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».
После первой части сезона РПЛ «Спартак» идет на втором месте с 36 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
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