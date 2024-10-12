Сегодня, 15:52
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал слова хавбека «Зенита» Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.
Ранее Глушенков заявил, что выпивает по литру этого напитка после матчей.
«Как я отношусь к пиву после матчей? Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать. Все зависит от конкретной игры — можно и литр выпить, а можно и пять (смеется)», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».
Глушенков перебрался в «Зенит» минувшим летом из «Локомотива», подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в десяти матчах за сине-бело-голубых, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
В следующем матче петербуржцы, идущие на третьем месте в таблице РПЛ, сыграют в гостях с «Акроном» 18 октября.