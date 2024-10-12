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Сегодня, 15:52

Хлестов — о словах Глушенкова: «После некоторых матчей можно и пять литров пива выпить»

Дмитрий Хлестов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал слова хавбека «Зенита» Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.

Ранее Глушенков заявил, что выпивает по литру этого напитка после матчей.

«Как я отношусь к пиву после матчей? Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать. Все зависит от конкретной игры — можно и литр выпить, а можно и пять (смеется)», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Максим Глушенков. «Пивка после игры — классика. Смысл пить колу, если можно пиво?» Глушенков раздал огня

Глушенков перебрался в «Зенит» минувшим летом из «Локомотива», подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в десяти матчах за сине-бело-голубых, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

В следующем матче петербуржцы, идущие на третьем месте в таблице РПЛ, сыграют в гостях с «Акроном» 18 октября.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Хлестов
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков

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