Хлестов: «Спартаку» пора уже продать Соболева»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал информацию о том, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

«Нужно ли его продавать? В этой ситуации, наверное, да. Слишком уже эта история затянулась. Соболеву пора освобождать место для нового форварда. Большая ли это потеря для «Спартака»? Незаменимых в футболе нет», — цитирует «РБ Спорт» Хлестова.

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.