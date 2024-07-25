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Сегодня, 00:08

Хлестов: «Спартаку» пора уже продать Соболева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал информацию о том, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

«Нужно ли его продавать? В этой ситуации, наверное, да. Слишком уже эта история затянулась. Соболеву пора освобождать место для нового форварда. Большая ли это потеря для «Спартака»? Незаменимых в футболе нет», — цитирует «РБ Спорт» Хлестова.

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

 
Марио Фернандес. Марио Фернандес может перейти в «Химки», Кордоба интересен «Бетису», Соболев все ближе к «Зениту»?
Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Дмитрий Хлестов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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