Хохлов: «Даже если у Батракова будет небольшой спад, не стоит всем на этом зацикливаться»

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов отметил, что в клубе готовы раскрывать новые таланты для основного состава.

«Знаете, Батраков настолько высоко сейчас задрал планку, что даже если у него будет небольшой спад, не стоит всем на этом зацикливаться. Дай Бог, чтобы он эту планку удержал.

Я не хочу фамилии называть. В системе «Локомотива» есть талантливые ребята, но насколько они спрогрессируют, покажет только время. Но мы будем стараться воспитывать новых Батраковых», — цитирует «ВсеПроСпорт» Хохлова.

19?летний Батраков в 14 матчах чемпионата России в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.