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Хохлов: «Даже если у Батракова будет небольшой спад, не стоит всем на этом зацикливаться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов отметил, что в клубе готовы раскрывать новые таланты для основного состава.

«Знаете, Батраков настолько высоко сейчас задрал планку, что даже если у него будет небольшой спад, не стоит всем на этом зацикливаться. Дай Бог, чтобы он эту планку удержал.

Я не хочу фамилии называть. В системе «Локомотива» есть талантливые ребята, но насколько они спрогрессируют, покажет только время. Но мы будем стараться воспитывать новых Батраковых», — цитирует «ВсеПроСпорт» Хохлова.

19?летний Батраков в 14 матчах чемпионата России в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: "ВсеПроСпорт"
Алексей Батраков
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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