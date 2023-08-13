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РПЛ

13 августа, 23:31

Хохлов: «Благодарен игрокам за характер и самоотдачу»

Руслан Минаев
Дмитрий Хохлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче 4-го тура РПЛ.

«Я благодарен игрокам за характер и самоотдачу, которые они проявили сегодня. Если говорить по игре, то такой команде, как ЦСКА, нельзя давать ни малейшего шанса. Когда соперник в начале второго тайма получил преимущество в одного игрока, нам стало тяжело. Однако мы смогли выровнять игру и заслуженно сравняли счет. Но, к сожалению, в концовке пресловутые стандарты, с которых мы вновь пропускаем, не позволили свести матч к ничьей», — приводит слова тренера пресс-служба «Сочи».

19 августа «Сочи» примет «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ.

Дмитрий Хохлов
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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