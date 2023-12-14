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Сегодня, 12:29

Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»

Руслан Минаев
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«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на должность главного тренера молодежной команды. О сроках контракта не сообщается.

Предыдущий тренер команды Вячеслав Вашкевич покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока соглашения.

«Я рад вернуться в «Локомотив». С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды. Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьемся больших успехов», — цитирует Хохлова пресс-служба «Локомотива».

В январе этого года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», а после отставки Бердыева стал главным тренером команды.

47-летний специалист покинул сочинский клуб 17 сентября, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Дмитрий Хохлов
ФК Локомотив (Москва)
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