Дмитрий Хохлов возглавил молодежную команду «Локомотива»

Сегодня, 12:29
«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на должность главного тренера молодежной команды. О сроках контракта не сообщается.
Предыдущий тренер команды Вячеслав Вашкевич покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока соглашения.
«Я рад вернуться в «Локомотив». С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды. Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьемся больших успехов», — цитирует Хохлова пресс-служба «Локомотива».
В январе этого года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», а после отставки Бердыева стал главным тренером команды.
47-летний специалист покинул сочинский клуб 17 сентября, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.