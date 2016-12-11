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11 декабря 2016, 16:58

Дмитрий Хомуха: "Дзагоеву придется доказывать свою состоятельность на каждой тренировке, в каждом матче"

Любовь КОНЯЕВА
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный трансфер Алана Дзагоева в "Эвертон". Он выразил мнение, что хавбеку будет сложно физически, так как у него за спиной большая часть чемпионата России и ему необходим отдых.

– Трансфер Дзагоева может стать значительной потерей для ЦСКА, – сказал Хомуха. – Алан является одним из ведущих игроков команды. Английская премьер-лига на сегодняшний день является сильнейшей в Европе. Ему придется бороться и доказывать свою состоятельность на каждой тренировке, в каждом матче. Алану будет сложно физически, так как у него за спиной большая часть чемпионата России. Необходим отдых.

ЦСКА и так испытывает кадровые трудности. Думаю, руководство взвесит все "за" и "против" и примет правильное решение. Если за футболиста предложат адекватные деньги, то нужно дать возможность человеку развиваться, а клубу – искать усиление. (Любовь КОНЯЕВА)

Алан Дзагоев: "Хотел бы играть в Европе" //
Liverpool Echo: "Эвертон" провел переговоры с Дзагоевым //
Леонид Слуцкий: "Не удивлюсь, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне"

Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Эвертон
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