Хомуха — о назначении Николича в ЦСКА: «Федотову нужно было дать доработать до зимы»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московской команды.

«Информация об этом уже давно шла. Ничего неожиданного в этом нет. Он уже адаптирован к чемпионату России, знает часть футболистов в команде. Посмотрим, как он будет справляться. Мне кажется, надо было дать возможность до зимнего перерыва Федотову поработать», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.