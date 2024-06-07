Сегодня, 09:25
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московской команды.
«Информация об этом уже давно шла. Ничего неожиданного в этом нет. Он уже адаптирован к чемпионату России, знает часть футболистов в команде. Посмотрим, как он будет справляться. Мне кажется, надо было дать возможность до зимнего перерыва Федотову поработать», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».
ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.
В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.