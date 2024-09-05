Хомуха: «Круговой принял правильное решение, перейдя из «Зенита» в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил игру защитника красно-синих Данила Кругового на старте сезона-2024/25 в РПЛ.

«Круговой принял правильное решение, перейдя из «Зенита» в ЦСКА. Здесь он — игрок основного состава, который регулярно получает игровую практику. В прошлом сезоне у армейцев на левом фланге играли футболисты, которые вообще не являлись фланговыми игроками, поэтому сейчас Круговой застолбил за собой место на левой бровке», — сказал Хомуха корреспонденту Legalbet Александру Быкову.

Круговой перешел в ЦСКА летом 2024 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на год.