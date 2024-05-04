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Сегодня, 06:10

Хомуха: «Акинфеев не прибавляет, но Игорь до сих пор системообразующий игрок в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру голкипера красно-синих Игоря Акинфеева в этом сезоне.

«Понятное дело, что с возрастом Акинфеев не прибавляет, но Игорь до сих пор системообразующий игрок. Он всегда вытащит команду, когда нужно. Можно вспомнить тот же прошлогодний финал Кубка и его сейв, который помог армейцам выиграть трофей. Я бы не стал сбрасывать Акинфеева со счетов, списывать его еще рано.

Сложно рассуждать, какое решение вратарского вопроса в ЦСКА будет наиболее оптимальным. Тут все будет зависеть от здоровья Акинфеева. Все-таки у Игоря были очень серьезные травмы, которые точно не делают карьеру длиннее. Насколько я знаю, Игорь уже сейчас очень много времени на тренировках проводит с Торопом, всячески помогает ему, тренирует. Думаю, снова может быть распределение турниров между вратарями, что один будет играть в чемпионате, а другой в Кубке.

В этому году в кубковых встречах чаще играл Тороп, но полагаю, в ответном матче с «Зенитом» выйдет Акинфеев. Все-таки это будет решающая игра за выход в финал, поэтому тут опыт Игоря должен оказать положительное воздействие на команду», — цитирует Legalbet Хомуху.

Источник: https://legalbet.ru/news/homuha-s-vozrastom-akinfeev-ne-pribavlyaet-no-spisivat/
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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