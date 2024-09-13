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Сегодня, 07:02

Хомуха: «Не «Зенит» стал лучше, а другие команды потеряли возможность тягаться с ним»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча между своими бывшими командами в 8-м туре РПЛ.

«Я думаю, у «Зенита» более длинная скамейка запасных и возможность ротации у клуба гораздо более объемная, чем у ЦСКА.

Отсутствие Глушенкова, несомненно, потеря. Максим хорошо начал чемпионат, но «Зенит» и без Глушенкова шесть раз подряд становился чемпионом. Так что не стоит так сильно кивать на отсутствие одного футболиста.

Думаю, это не «Зенит» стал лучше, а другие команды потеряли возможность тягаться с ним в финансовом плане», — цитирует ТАСС Хомуху.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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