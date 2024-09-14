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Сегодня, 07:58

Хомуха: «На сегодняшний день «Зенит» — однозначный фаворит матча с ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча между своими бывшими командами в 8-м туре РПЛ.

— «Зенит» — однозначный фаворит матча с ЦСКА?

— На сегодняшний день да, — цитирует «Спорт День за Днем» Хомуху.

— Отсутствие Максима Глушенкова сильно скажется на петербуржцах?

— Отсутствие уже сейчас сказывается. Результативность упала. Количество острых моментов тоже сократилось, поэтому потеря для «Зенита» существенная.

— Возможное поражение будет провалом для «Зенита»?

— Нет. Это всего лишь начало чемпионата, никакого провала не может быть.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт День за Днем»
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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