Хомуха: «На сегодняшний день «Зенит» — однозначный фаворит матча с ЦСКА»

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча между своими бывшими командами в 8-м туре РПЛ.

— «Зенит» — однозначный фаворит матча с ЦСКА?

— На сегодняшний день да, — цитирует «Спорт День за Днем» Хомуху.

— Отсутствие Максима Глушенкова сильно скажется на петербуржцах?

— Отсутствие уже сейчас сказывается. Результативность упала. Количество острых моментов тоже сократилось, поэтому потеря для «Зенита» существенная.

— Возможное поражение будет провалом для «Зенита»?

— Нет. Это всего лишь начало чемпионата, никакого провала не может быть.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.