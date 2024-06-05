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Хомуха: «Сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА строить не стоит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер юношеских и молодежной сборных России Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Сверхожиданий после прихода Марко Николича в ЦСКА строить не стоит. Если летом не последует качественного усиления, вряд ли команда в следующем сезоне будет вести борьбу за чемпионство. Если же купят хороших новичков — все возможно. В «Локомотиве» серб делал ставку на оборонительный футбол. У него есть определенный стиль, и он никогда не славился игрой первым номером. Вряд ли за несколько лет что-то изменилось. Красно-синие под руководством Николича, скорее всего, будут делать ставку на быстрые атаки. Но под это тоже необходимы футболисты высокого уровня. Таких в составе москвичей сейчас немного», — цитирует RT Хомуху.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1323709-homuha-cska-nikolich-trener
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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